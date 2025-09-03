Congreso: aprueban dictamen que promueve contratación laboral de mujeres víctimas de violencia

La Comisión de Trabajo y Seguridad Social del Congreso aprobó un dictamen que promueve la contratación laboral de mujeres víctimas de violencia en empresas privadas que proveen bienes, servicios u obras al Estado.

La propuesta establece la implementación de incentivos para que se incorporen a mujeres en dicha condición, con el objetivo de contribuir con su autonomía económica y bienestar integral. Medida aplicará para todas las entidades públicas comprendidas en la Ley General de Contrataciones Públicas.

La condición de víctima de violencia se acreditará mediante la información registrada en el Registro Único de Víctimas y Agresores (RUVA) del Sistema Nacional para la Prevención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres. La normativa beneficia a mujeres que hayan sufrido cualquier forma de violencia.

Otros dictámenes aprobados y archivados

En la misma sesión, la comisión que preside el congresista Alex Paredes Gonzales (SP) aprobó el dictamen que declara de interés social y necesidad pública la construcción del Hospital General Nivel IV de Ventanilla para EsSalud.

Para su implementación, EsSalud y la Municipalidad Distrital de Ventanilla coordinarán y gestionarán la construcción del nosocomio. Adicionalmente, se archivó el dictamen que proponía derogar el Decreto de Urgencia 038-2020 por sustracción de la materia.