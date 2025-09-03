Ministro Sandoval denuncia "presiones y amenazas" por negarse a firmar adenda a favor de un privado

El ministro de Transportes y Comunicaciones, César Sandoval, denunció haber recibido presiones e incluso amenazas de denuncias penales por negarse a firmar una adenda a favor de un privado. En declaraciones a la prensa, el titular del MTC calificó esta situación como un intento de tráfico de influencias y afirmó que su sector actúa estrictamente conforme a la normativa vigente.

"Está en juego la vida y la salud de las personas", remarcó, al tiempo que reiteró la voluntad política de su cartera para ejecutar proyectos, pero siempre dentro del marco legal y con garantías de seguridad.

Ampliación de flota para mejorar transporte

Por otro lado, el titular de Transportes informó que el sector está incorporando nuevas unidades al Corredor de Lima Metropolitana con el fin de reducir significativamente el tiempo de espera de los usuarios.

Señaló que esta ampliación progresiva de buses aplicará a los corredores azul, rojo y otros ejes viales, lo que permitirá que la frecuencia de salida pase de cada media hora a aproximadamente cada cinco minutos. La flota, descrita como una "buena cantidad de buses", será anunciada formalmente en una próxima conferencia de prensa.

Mesas de trabajo y sistema de cobro único

Además de la ampliación del parque automotor, el ministro mencionó que se están desarrollando mesas de trabajo para abordar aspectos como la seguridad de pasajeros, conductores y transportistas. El objetivo central de estas medidas es mejorar la calidad de vida de los usuarios mediante la reducción del tiempo de viaje.

Sandoval también confirmó que se evalúa la implementación de un sistema de cobro único para permitir transbordos entre rutas, como parte de una estrategia integral de mejora del transporte público.