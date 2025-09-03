Alejandro Toledo: Poder Judicial dictará sentencia hoy contra expresidente por el caso Ecoteva

La Novena Sala Penal Liquidadora de la Corte de Lima programó para hoy, miércoles 3 de setiembre, la lectura de la sentencia contra el expresidente Alejandro Toledo Manrique y otros investigados por el caso Ecoteva.

Según informó el Poder Judicial a través de la plataforma X, la audiencia de juicio oral se desarrollará a partir de las 14:15 horas. La decisión de proceder con la lectura fue dada a conocer por la directora de debates, la jueza superior Josefa Izaga Pellegrín, al concluir los alegatos finales de la defensa de uno de los coimputados.

El Ministerio Público solicitó para el expresidente Toledo y su esposa, Eliane Karp, 16 años y 8 meses de prisión, así como el pago solidario de una reparación civil de 38 millones 220 mil soles y el decomiso de sus cuentas a nivel nacional e internacional.

Origen del caso

El caso Ecoteva surgió al detectarse la compra de inmuebles a favor de allegados de Toledo y cuantiosos depósitos bancarios en Costa Rica a favor de la empresa Ecoteva, que estaba a nombre de su suegra, Eva Fernenbug.

Testimonio de Maiman y segunda sentencia

El empresario Josef Maiman, ya fallecido, confirmó mediante colaboración eficaz que el dinero provenía de sobornos pagados durante el gobierno de Toledo y no de una pensión por el holocausto judío, como se había difundido inicialmente.

Cabe resaltar, que esta sería la segunda sentencia para Toledo Manrique, quien ya recibió 20 años y seis meses de prisión en octubre del año pasado por recibir US$30 millones de Odebrecht como parte del caso Interoceánica.