López Aliaga denunciará penalmente al ministro Sandoval por tren Lima-Chosica: "No puede hacer lo que le da la gana”

El alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, informó que interpondrá una denuncia penal contra el ministro de Transportes y Comunicaciones, César Sandoval, por la paralización del proyecto ferroviario Lima-Chosica. Según el burgomaestre, la medida responde a un bloqueo constante del Ejecutivo frente a su iniciativa, que considera de alto impacto social.

“Yo estoy viendo la parte penal ya, porque esto no puede quedar así. Aquí hay un daño a lo que se llama la rentabilidad social, un daño a la calidad de vida de millones de peruanos. Hay que ver las responsabilidades civiles y penales de este caballero. No puede hacer lo que le da la gana”, indicó.

López Aliaga acusó al gobierno de frenar de manera sistemática los avances técnicos que permitirían concretar el tren. “Este gobierno todo nos bloquea. El tren lo han bloqueado. Pero dado que nos han bloqueado en el tema técnico, vamos a pasar a la acción política. Se anunciará en su momento”, expresó.

RECHAZO A SANDOVAL

El burgomaestre recordó que el proyecto contaba con respaldo del gobierno de Estados Unidos y de distintas instituciones nacionales, luego de tres años de gestiones. Asimismo, destacó el trabajo realizado con el exministro Raúl Pérez Reyes y cuestionó la designación de César Sandoval. “El señor no tiene conocimiento en absoluto. Han puesto a un payaso, claramente”, declaró el alcalde capitalino.