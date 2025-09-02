Ministro de Vivienda sobre reapertura de El Frontón: “Se debe enviar a la gente lacra allá”

Tras conocerse desde el propio titular del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh), Juan José Santiváñez, que se destinará cerca de 500 millones de soles para la construcción y reapertura de El Frontón, causó la reacción del ministro de Vivienda, Durich Whittembury, quien se mostró a favor de la postura del Gobierno de Dina Boluarte.

En declaraciones, el titular del MVCS aseguró que actualmente las cifras criminales en el territorio nacional se han visto desbordados por lo que, este centro ayudará a recluir a los temibles delincuentes que causan zozobra entre la población.

“El Frontón siempre fue un penal de máxima seguridad (…) No permite visitas y es para delincuentes de alta peligrosidad y eso buscamos (…) Se debe buscar para aquellos delincuentes que son homicidas, violadores, está gente que es lacra, ponerlas en ese tipo de condiciones (…) El Gobierno actúa con mano dura”, enfatizó.

NO HABRÍA PROBLEMAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO

A pesar de que hay sectores que indican que esta futura construcción no reúne las condiciones para que los reos puedan ser encarcelados, el ministro de Vivienda aseguró que la Isla San Lorenzo cuenta con todas las facilidades para el levantamiento de un centro penitenciario.