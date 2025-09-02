Canciller Elmer Schialer: “El principal problema que tiene el Perú es la inseguridad"

En horas de la mañana de este martes 2 de setiembre, el asesinato de un funcionario indonesio en Lince ha puesto en ojos del mundo al país, debido a la ola de crímenes que se registran todos los días en el territorio nacional.

Ante esta situación, el canciller Elmer Schialer, decidió pronunciarse al respecto y aseguró que los casos delincuenciales en el Perú continúan incrementándose diariamente, sin embargo, desde el Gobierno de Dina Boluarte están realizando todos los trabajos necesarios.

“Es un campanazo más, una llamada más de atención que el principal problema que tiene nuestra querida patria es la inseguridad. Este es un llamado, entonces, para que todos, autoridades y ciudadanos, combatamos abierta y resilientemente, con la ley en la mano, este tremendo fenómeno”, manifestó.

HIPÓTESIS DEL ASESINATO

Durante su visita al Congreso, el titular del Ministerio del Interior (Mininter), Carlos Malaver, reveló que la Policía Nacional del Perú (PNP) maneja la hipótesis de que el asesinato se habría cometido bajo la modalidad del sicariato.