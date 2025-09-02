Carlos Álvarez arremete contra Juan José Santiváñez: “Tiene un closet lleno de corrupción”

La designación de Juan José Santiváñez en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh) en reemplazo de Juan Alcántara, causó la molestia de diversos sectores políticos del Congreso como también de los posibles candidatos presidenciales.

En una entrevista con Perú21, Carlos Álvarez, cuestionó la decisión del nombramiento de Santiváñez Antúnez en el Minjusdh y enfatizó que el extitular del Mininter, debería hablarle con la verdad a la ciudadanía, quienes consideran que está vinculado en casos de corrupción.

“Yo tampoco iría ni a la esquina con él y no sabe el favor que me hace y creo que los 34 millones de peruanos que fueron ensangrentados con su desastrosa gestión como ministro del Interior tampoco saldrían con él. Otros son los que deberían salir del clóset de las acusaciones fiscales; ese clóset debe estar bien lleno de cosas, son trece carpetas fiscales las que enfrenta (…) Ese clóset debe estar bien cargado. Es el clóset de la corrupción”, comentó.

PIDEN SU SALIDA DEL CARGO

Desde el Congreso, el parlamentario de Renovación Popular, Diego Bazán, comentó que el Gobierno de Dina Boluarte erró al designar a Juan José Santiváñez, quien no debería continuar en el cargo, ya que, pone en juego la continuidad de Eduardo Arana en la PCM.