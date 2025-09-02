Flavio Cruz previo a las elecciones de 2026: “Queremos que Vladimir Cerrón participe”

Aunque falta menos de un año para las elecciones generales del 2026, diversos partidos políticos ya entraron en campaña política, con el propósito de conseguir un puesto en el Estado, sea en el Poder Ejecutivo o Legislativo.

Desde el Congreso, el legislador de Perú Libre, Flavio Cruz, hizo un llamado a las organismos electorales y justicia del país, para que el fundador de la militancia, Vladimir Cerrón, pueda estar presente en los comicios del próximo año.

“Déjenos participar. Gánenos en la cancha. Queremos que participe (Vladimir Cerrón). Tiene el derecho de participar y esperamos que las autoridades judiciales ahora que lo tienen amarrado, puedan soltarlo”, declaró en Canal N.

DEFIENDE A VLADIMIR CERRÓN

Para Flavio Cruz, todas las imputaciones que ha hecho el Ministerio Público contra Vladimir Cerrón, no son concretas, y asegura que todas las acusaciones contra el fundador de Perú Libre comenzarán a caer en las próximas semanas.