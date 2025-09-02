Patricia Chirinos al ministro de Transportes por tren Lima-Chosica: “¡Póngase los pantalones!”

Al parecer los problemas entre la Municipalidad de Lima y Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) por el tren Lima-Chosica, ha causado la reacción de diversos integrantes del Congreso.

Una de las primeras en salir en defensa del alcalde de la capital, Rafael López Aliaga, ha sido la legisladora de Renovación Popular, Patricia Chirinos, quien no se guardó nada y arremetió contra el titular del MTC, César Sandoval.

En medio de una sesión de la Comisión de Transportes del Parlamento, Chirinos Venegas exhortó a Sandoval Pozo a no seguir poniendo trabas, para el uso inmediato de los vagones donados por Caltrain. “Si lo hubieran iniciado en mayo, el día de hoy ya tendríamos un expediente técnico. ¡Por favor, que se ponga los pantalones de una buena vez!”.

NO QUIERE AYUDAR A LOS CIUDADANOS

Patricia Chirinos aseguró que el Ministerio que lidera César Sandoval no tiene la intención de atender las demandas de los ciudadanos. “Todos hemos visto que realmente no tiene voluntad política. Ahora viene a hacerse el buenito acá, cuando no es así”.