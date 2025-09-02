Ilich López sobre eventual moción de censura a ministro Santiváñez: Hay que analizarlo

El congresista Ilich López se pronunció sobre una eventual moción de censura contra el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Juan José Santiváñez, iniciativa que es impulsada por algunos legisladores por sus antecedentes como titular del Interior.

El tercer vicepresidente del Parlamento Nacional señaló que hasta el momento no ha recibido dicho documento para firmarlo, pues está a favor de los procesos de interpelación y censura en el Congreso, los considera "saludables para la democracia".

MARCO LEGAL

"Yo considero que, si ese procedimiento de interpelación o censura se presentan hay que analizarlo detenidamente. Siempre he estado a favor de todas las interpelaciones que se den, pues al final son beneficiosas", manifestó López Ureña a RPP.

Por otro lado, subrayó la importancia de cumplir con las normas, indicando que, si el Ejecutivo nombró a Santiváñez Antúnez, debe estar dentro del marco legal. Aunque reconoció que el tema tiene una dimensión política que el Congreso tiene derecho a evaluar.