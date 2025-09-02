Diego Bazán exige la salida de Juan José Santiváñez del Minjus: “No da estabilidad al Gobierno”

El nombramiento de Juan José Santiváñez en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh) cayó de sorpresa para los integrantes del Congreso, quienes en su mayoría se mostraron en contra de la designación realizada el sábado 23 de agosto.

Ante esta situación, el legislador de Renovación Popular, Diego Bazán, manifestó en Canal N que Santiváñez Antúnez debería ser cambiando del cargo de inmediato, ya que, podría perjudicar la gestión de Dina Boluarte y también la de Eduardo Arana.

“Nos damos cuenta que está bastante involucrado (Juan José Santiváñez) en casos gravísimos y la correlación con el hermano de la presidenta. No puede seguir en el cargo, no da estabilidad en el Gobierno y podría poner en juego la continuidad de Arana en el premierato”, comentó.

NO SE PUEDE HACER UN CONTROL POLÍTICO

Diego Bazán hizo una denuncia al revelar que hay grupos políticos que trabajan junto a Dina Boluarte, por lo que, hay sectores que no puede fiscalizar a la mandataria. “Hay cogobierno de algunas bancadas, lo que impide que tengamos un verdadero control político”.