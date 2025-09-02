Pedro Castillo niega tener una oficina en Barbadillo: Ese era Fujimori que despachaba con su bancada

El expresidente Pedro Castillo negó tener una oficina dentro del penal de Barbadillo, como lo señala un informe periodístico, fue durante la audiencia por el golpe de Estado. Señaló que la versión es falsa, y recordó que el fallecido exmandatario Alberto Fujimori, era quien despachaba con su bancada desde dicho penal.

"Este fin de semana han hecho público que yo tenía una oficina en Barbadillo. Totalmente falso. ¿Cuál es el problema de recibir a mis visitas? ¿El problema son los que me visitan o el problema es el derecho a las visitas? Sin embargo, quien perpetró el autogolpe de 1992 despachaba con su bancada en Barbadillo", dijo.

DIEZ VISITAS EN UN DÍA

"Se sentaba con empresarios, jueces, fiscales, con la Confiep, con todo. Bueno, pues debo anunciar en todo caso que si quieres saber de mis visitas a partir de hoy voy a recibir a empresarios, a embajadores y a expresidentes de países hermanos. Rechazo como siempre este juicio", agregó indignado Castillo Terrones.

El último domingo, Punto Final reveló que el exmandatario recibe la visita de hasta diez personas en un solo día, exministros, congresistas, familiares y miembros de su partido, Todo con el Pueblo. Las visitas son solo miércoles, sábados y domingos; sin embargo, el expresidente recibe visitas casi de manera diaria.