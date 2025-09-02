JNE presentará demanda competencial contra el PJ por caso de inscripción del partido de Duberlí Rodríguez

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) presentará una demanda competencial contra el Poder Judicial por la decisión de un juzgado constitucional que intenta revertir la situación del partido político Unidad Popular, liderado por Duberlí Rodríguez.

Dicho fallo judicial busca permitir que esta agrupación participe en las elecciones del 2026, pese a no haber cumplido con los plazos de ley establecidos para su inscripción. El presidente del JNE, Roberto Burneo, anunció que el pleno del organismo aprobó por unanimidad esta medida durante declaraciones a la prensa este martes.

Burneo señaló que se está formando un equipo jurídico para respaldar la demanda, argumentando que el Poder Judicial está poniendo en duda lo que establece la Constitución, que las decisiones del JNE son irrevisables y que se debe garantizar el calendario electoral.

¿Cómo se originó el conflicto?

El conflicto se originó cuando el Tercer Juzgado Constitucional de Lima dispuso que el JNE declare como inscrito al partido Unidad Popular con una fecha previa al 12 de abril, lo que le permitiría participar en los comicios del 2026.

El JNE declaró como inejecutable este fallo, por lo que el Poder Judicial multó con 5 unidades de referencia procesal (URP) a los miembros del pleno del jurado y al director del Registro de Organizaciones Políticas (ROP), Felipe Paredes, por incumplir el mandato judicial.

Advertencia sobre riesgos electorales

Burneo advirtió que este tipo de prácticas podrían permitir que un número indeterminado de partidos trate de inscribirse fuera de plazo, afectando el calendario y posiblemente impidiendo que se realicen las elecciones en las fechas establecidas. El titular del JNE detalló que en los próximos días formularán la denuncia competencial y evalúan la posibilidad de una medida cautelar de aplicación inmediata.