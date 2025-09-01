Patricia Chirinos al ministro de Transportes: “Para hablar desde lejos es muy valiente”

Al parecer los enfrentamientos entre la Municipalidad de Lima, encabezada por Rafael López Aliaga, y el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), liderada por César Sandoval, sumarán más enemigos para el titular del MTC.

Por medio de sus redes sociales, la congresista de Renovación Popular, Patricia Chirinos, arremetió contra Sandoval Pozo, y aseguró que el ministro tiene una actitud ‘atrevida’ cuando está frente a las cámaras, pero cuando tiene a las autoridades frente a frente no dice nada.

“Nerviosismo del ministro de Acuña, César Sandoval en la Comisión de Transportes… Para hablar desde lejos es muy valiente, pero cuando se le ponen al frente hasta las piernas le tiemblan. Las imágenes hablan por sí mismas”, posteó en su cuenta de X.

PROBLEMA POR EL TREN LIMA-CHOSICA

Al conocerse la llegada de los trenes donados por Caltrain, los conflictos entre la Municipalidad de Lima y Ministerio de Transportes, inició debido a que, Rafael López Aliaga pidió el uso de inmediato, por lo que, desde la cartera pidieron hacer una inspección detallada.