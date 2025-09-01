Rafael López Aliaga critica gestión de Dina Boluarte: “No tiene la intención de hacer nada”

Al parecer los impases entre la Municipalidad de Lima y Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) por el tren Lima-Chosica, continuará teniendo más episodios en los siguientes días luego de las declaraciones de Rafael López Aliaga.

Fiel a su estilo y sin pelos en la lengua, el burgomaestre de la capital criticó la gestión que viene teniendo Dina Boluarte en el Poder Ejecutivo, debido a que desde su comuna edil tienen una serie de proyectos, sin embargo, considera que no tiene el apoyo necesario. “Este gobierno, señora Boluarte (…) No tiene la menor intención de hacer nada, no invierte nada”.

CALIFICA A LOS DELINCUENTES COMO TERRORISTAS

El tema de la inseguridad ciudadana es uno de los que Rafael López Aliaga quiere tocar en una pronta reunión con la mandataria, asegurando que los criminales intervenidos por la Policía Nacionales del Perú (PNP) son terroristas, por lo que, no deben ser dejados en libertad.

“Estamos pidiendo a la señora presidenta, mañana voy a estar con ella, si me recibe, mañana voy a exigirle que aquel delincuente terruco urbano que le quita la paz a un peruano, ese señor tiene un juicio sumario en un tribunal militar, porque es terruco, es un objetivo militar”, dijo.