Dina Boluarte: “Trabajamos sin corrupción y nos retiraremos por la puerta grande”

A menos de un año de que deje el cargo, Dina Boluarte al parecer buscaría subir la cifra de desaprobación ciudadana que supera al 90%, por lo que, en horas de la mañana, la dignataria durante una actividad oficial en Carabayllo decidió enviarle un mensaje a la población.

En medio de su discurso, la mandataria aseguró que hasta los últimos minutos de su gestión trata de dejarle un país encaminado al próximo presidente. Además, enfatizó que los peruanos recordarán a su Gobierno, ya que, no se encuentra involucrado en hechos ilícitos.

"Nuestro gobierno seguirá trabajando sin dejarse amilanar por nada ni nadie, trabajando por todos los peruanos que soñamos con un país desarrollado (...) No tenemos interés político, ni partidario ni mezquindad política (...) Vamos a dejar una marca, trabajamos sin corrupción. Nos retiraremos por la puerta grande", comentó.

RESPONDE A LOS CRÍTICOS DE SU GESTIÓN

Dina Boluarte no dejaría pasar la oportunidad de responderle a las personas que critican su trabajo en el Poder Ejecutivo y expresó que todos los que tienen un mal concepto de su gestión, lo hacen con el propósito de “ganar notoriedad” ante la ciudadanía.