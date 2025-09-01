Piden que premier Arana explique defensa del Ejecutivo a favor de Nicanor Boluarte

El congresista Juan Burgos solicitó formalmente que el presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana, acuda a la Comisión de Fiscalización del Congreso para explicar los fundamentos y legalidad del comunicado emitido por la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) donde defienden a Nicanor Boluarte, hermano de la presidenta Dina Boluarte.

Mediante un oficio dirigido al titular de dicha comisión, Elvis Vergara de Acción Popular, Burgos argumentó que la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo (Ley N° 29158) delimita claramente las funciones del Consejo de Ministros sin contemplar la defensa política de ciudadanos investigados por el Ministerio Público.

En ese sentido, el parlamentario de Podemos Perú, solicitó que el premier explique "las razones legales y constitucionales que justificarían un pronunciamiento de defensa política en este caso particular".

Gabinete rechazó allanamiento a Nicanor

El comunicado cuestionado fue leído por Eduardo Arana junto a 15 ministros desde Palacio de Gobierno el 27 de agosto pasado. El Consejo de Ministros en pleno rechazó el allanamiento fiscal al domicilio de Nicanor Boluarte y denunció un supuesto intento de "desestabilizar, politizar la justicia y usarla como arma de venganza política".

Investigaciones contra Nicanor Boluarte

Nicanor Boluarte Zegarra es investigado por la Fiscalía de la Nación por los presuntos delitos de organización criminal y tráfico de influencias, en el marco de la investigación sobre la red "Los Waykis en la sombra".

La tesis fiscal lo vincularía a una presunta organización encabezada por el actual ministro de Justicia, Juan José Santiváñez. El último operativo incluyó el allanamiento de su vivienda en Lima, aunque el Poder Judicial rechazó un pedido para intervenir la oficina que dirigía Santiváñez en el Despacho Presidencial.