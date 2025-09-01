Construcción de nuevo penal en El Frontón costaría S/500 millones, señala Santiváñez

El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Juan José Santiváñez, confirmó que el proyecto para construir un nuevo penal en la isla El Frontón es viable y tendrá un costo estimado de 500 millones de soles.

El titular del sector desmintió las estimaciones previas que señalaban que la obra costaría 5 mil millones de soles. "Ya están los estudios técnicos que han determinado el costo aproximado", precisó Santiváñez en declaraciones a RPP.

También detalló que este miércoles se firmará un convenio entre el Minjusdh y los ministerios de Defensa y Vivienda. Este acuerdo permitirá que el Ejército realice el movimiento de tierras en la isla, trabajo que se estima durará entre dos y tres meses.

Más construcciones de penales

"Inmediatamente también se va a iniciar con la construcción", añadió el ministro, indicando que el Ministerio de Vivienda asistirá en los procedimientos de construcción en bloques. Santiváñez recalcó que el proyecto de El Frontón no es el único plan penitenciario del Gobierno.

Mencionó la construcción de nuevos establecimientos en Arequipa y en la selva, así como la ampliación del penal de Ica. Sostuvo que lo importante es iniciar la obra, más allá de si la presidenta Dina Boluarte llegará a inaugurarla al término de su gestión.

Aspiraciones para elecciones 2026

Consultado sobre posibles aspiraciones políticas para las Elecciones del 2026, el ministro indicó que se encuentra abocado exclusivamente a sus tareas ministeriales. Respecto a una posible salida del Perú de la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, señaló que es una decisión que corresponde a la jefa de Estado junto con el Congreso.