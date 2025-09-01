Betssy Chávez es trasladada de emergencia a hospital por complicaciones en huelga de hambre

Betssy Chávez, investigada por presunta rebelión tras el fallido golpe de Estado de diciembre de 2022, atraviesa un grave cuadro de salud. Según informó su abogado Raúl Noblecilla, la exjefa del Gabinete ministerial fue trasladada de emergencia al Hospital María Auxiliadora luego de sufrir complicaciones derivadas de la huelga de hambre seca que mantiene desde hace varios días.

RESPONSABILIZA AL GOBIERNO

El letrado informó a través de la red social X (antes Twitter) que Chávez sigue en huelga de hambre y responsabilizó directamente al Ejecutivo. “Hacemos responsable a la dictadura de Dina Boluarte y a todos los traidores del pueblo por lo que le pasa y pueda pasarle”, escribió Noblecilla, en un mensaje que también exigía justicia y libertad tanto para Pedro Castillo como para su defendida.

El abogado sostuvo que la medida extrema de Chávez busca denunciar presuntos abusos y represalias dentro del penal, aunque el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) ha rechazado estas versiones. La institución asegura que la expremier ha recibido atención médica constante y que incluso contaría con privilegios respecto a otras internas.

ANTECEDENTES DE LA PROTESTA

Chávez inició su huelga de hambre como medida de protesta por supuestos maltratos de la directora del penal, a quien acusó incluso de intentos de chantaje. Aunque inicialmente declinó su protesta, luego retomó una huelga seca que ha deteriorado su salud y obligado a su traslado de emergencia.

Actualmente, Chávez cumple prisión preventiva mientras avanza la investigación fiscal en su contra por el presunto delito de rebelión. Su estado de salud mantiene la atención de la opinión pública y aumenta la tensión entre su defensa legal y el Gobierno de Dina Boluarte.