EsSalud en la mira: sindicatos denuncian copamiento de APP y anuncian huelga nacional

El Seguro Social de Salud atraviesa una nueva crisis institucional tras la revelación de un presunto copamiento político. Según un reportaje, militantes de Alianza Para el Progreso (APP) habrían sido colocados en puestos de poder con el aval del presidente ejecutivo de EsSalud, Segundo Acho Mego. La denuncia ya provocó la reacción de sindicatos, que exigen la salida del titular de la entidad.

VÍNCULOS CON APP

Entre los funcionarios cuestionados aparecen Iván Saldaña Estrada, exasesor de Richard Acuña cuando fue congresista, hoy gerente del CAFAE; Erick Moncada Horna, excolaborador parlamentario y actual asesor de Acho; y William Alcántara Infantes, exasesor de Acuña y ahora gerente de Planeamiento y Presupuesto, según dio a conocer Punto Final.

La lista también incluye a la excongresista Tania Rodas, hoy gerente central de la Persona Adulta Mayor y Persona con Discapacidad; Claudia Natali Holguín, afiliada a APP y gerente de la Red Asistencial La Libertad; y Edilberto Salazar Zender, gerente de Operaciones y militante de la agrupación de César Acuña.

ANUNCIAN HUELGA NACIONAL

Los gremios aseguran que algunos de los designados tienen denuncias penales e incluso procesos por corrupción. Jorge San Miguel Loayza, secretario del Sinatra, señaló que “la institución no puede ser manejada como un local partidario”. En la misma línea, Santiago Vinces, del SINAMSSOP, advirtió que “existen procesos muy serios de corrupción”.

El dominical reveló además que Acho cuenta con 10 asesores y su gerente general con ocho, cifras que intensificaron el malestar sindical. Como medida de protesta, diez sindicatos que agrupan al 60% de trabajadores de EsSalud confirmaron que acatarán una huelga nacional indefinida desde el 9 de septiembre si no se atiende su pedido de destitución.