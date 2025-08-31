Dina Boluarte y ministros visitaron la isla El Frontón para conocer detalles de la construcción de penal

Esta tarde, la presidenta Dina Boluarte recorrió la isla El Frontón para conocer detalles de la construcción de un penal en el lugar, acompañaron a la mandataria el ministro de Justicia, Juan Santiváñez, el de Defensa, Walter Astudillo; entre otros.

Tras el recorrido, los funcionarios escucharon a los expertos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos que estudian el terreno para determinar el lugar para la construcción del penal 'El Frontón'. El titular del portafolio impulsa este proyecto.

CELERIDAD EN LA OBRA

Una especialista mostró a los visitantes un plano de lo que sería el nuevo penal de 2 hectáreas. También se construiría una planta de desalinización, una de tratamiento de aguas residuales y el suministro de energía para la prisión sería eólica.

Luego de conocer los detalles, Boluarte Zegarra pidió celeridad en la obra, para que entre en funcionamiento lo más pronto posible. Por lo que instó a las ingenieras a concluir los estudios preliminares para tener una propuesta concreta.