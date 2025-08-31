Premier Arana sobre declaraciones de presidenta de México: Estaría politizando el fallido golpe de Estado

Durante su visita al distrito fronterizo de Santa Rosa de Loreto, el premier Eduardo Arana respondió a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, quien calificó la situación del exmandatario Pedro Castillo como una persecución política.

Señaló que, de conocer el caso, la presidenta mexicana estaría incurriendo en la politización del fallido golpe de Estado, protagonizado por el detenido exmandatario en diciembre de 2022, caso que actualmente está en etapa de juicio oral.

JUICIO ORAL

"Si conoce esta realidad y lo está haciendo a propósito, evidentemente está politizando este hecho. De ninguna manera en este gobierno se va a politizar un hecho que está a manos de la justicia", dijo el jefe del Gabinete Ministerial.

La réplica de Arana Ysa se produce luego que Sheinbaum Pardo, tras reunirse con el abogado de Pedro Castillo, expresara su solidaridad con el procesado ex jefe de Estado, señalando que está injustamente preso y es víctima de una persecución política.