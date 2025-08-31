Congreso: premier Arana y ministro Pérez-Reyes sustentan este 4 de setiembre Proyecto de Presupuesto 2026

Foto Exitosa

El premier Eduardo Arana y el titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Raúl Pérez-Reyes, se presentarán este jueves 4 septiembre en el Congreso para sustentar los proyectos del Ejecutivo correspondiente a la Ley de Presupuesto 2026.

Como se recuerda, el sábado 30 de agosto, el gobierno remitió al Legislativo los proyectos de ley de Presupuesto, Equilibrio Financiero y Endeudamiento del Sector Público para el año 2026, que llega a S/ 257 562 millones, 2.2 % más respecto al 2025.

ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD

Según el MEF, el Proyecto de Presupuesto 2026 tiene previsto aumentar el presupuesto de los gobiernos regionales en un 8.6 %, y el de los gobiernos locales, que incluye el aumento del Foncomun en el marco de la Ley N.º 32387, en 3.0 %.

Por otro lado, más del 50 % del presupuesto estará concentrado en educación, salud, transporte, previsión social, orden público y seguridad. En educación se destinan S/19 658 millones para sueldos de docentes y S/423 millones para culminar el Proyecto Escuelas Bicentenario.

SALUD Y TRANSPORTE

En salud, S/2 229 millones se usarán para mejorar hospitales y S/2 535 millones para el aseguramiento universal. En transporte, S/2 695 millones están destinados para la ejecución de las Líneas 1 y 2 del Metro de Lima y Callao, y el inicio de las Líneas 3 y 4, además del Ferrocarril Lima–Ica.

Mientras en seguridad ciudadana, se asignan S/ 5 140 millones para intervenciones policiales y S/ 1 009 millones para investigación y equipamiento criminalístico, detallan los expertos del sector Economía y Finanzas.

COMISIÓN DE PRESUPUESTO

El Congreso de la República sesionará de manera extraordinaria desde las 3:00 p. m., este jueves 4 de setiembre, para escuchar la propuesta de los representantes del Poder Ejecutivo. Luego el proyecto será remitido para su estudio y debate a la Comisión de Presupuesto del Parlamento Nacional. Con información de RPP.