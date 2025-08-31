Titular del Congreso sobre denuncia de Patricia Benavides contra Delia Espinoza: Debe abordarse con brevedad

En entrevista con RPP, presidente del Parlamento Nacional, José Jerí, se pronunció sobre la denuncia constitucional que interpuso, hace unos días, ante el Poder Legislativo la fiscal suprema Patricia Benavides contra la fiscal de la Nación, Delia Espinoza.

En su demanda, Benavides Vargas señala que la titular del Ministerio Público habría incurrido en los supuestos delitos de abuso de autoridad y prevaricato, al desobedecer el fallo de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) que ordenó su reincorporación en el cargo.

PRIMERA INSTANCIA

Al respecto, el representante de la bancada de Somos Perú, consideró que los integrantes de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) debían evaluar sin dilaciones, dentro de los plazos correspondientes, la admisibilidad del recurso.

"Yo considero que tiene que ventilarse con brevedad este tema. Será la SAC, en primera instancia, la que determine si procede o no. Lo que sí se tiene que garantizar es que se cumplan los plazos que manda la ley para ver cualquier tipo de denuncia constitucional", indicó.