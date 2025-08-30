Pedro Castillo agradece respaldo de Sheinbaum desde prisión: “La dignidad de nuestra América no se rinde”

El expresidente Pedro Castillo se pronunció en sus redes sociales tras el mensaje de apoyo que la mandataria de México, Claudia Sheinbaum, publicó a su favor. A través de su cuenta de X, el exgobernante agradeció el respaldo y aseguró que su caso no se limita a un tema individual. “Agradezco a México y a su presidenta, Claudia Sheinbaum, por acompañar la causa del pueblo peruano”, escribió.

“Persecución contra la voluntad popular”

En su pronunciamiento, Castillo sostuvo que lo ocurrido con su detención y destitución tiene una dimensión política más amplia. “No se trata solo de un caso personal, sino de la persecución contra la voluntad popular que eligió a mi gobierno para darle un rumbo distinto a mi patria”, afirmó, aludiendo a los comicios que lo llevaron al poder en 2021.

El exmandatario cuestionó el proceso que culminó con su salida de Palacio de Gobierno en diciembre de 2022. Según sus palabras, su mandato fue interrumpido de manera irregular. “Fue interrumpido con mi detención y vacancia inconstitucionales”, señaló en su publicación, insistiendo en que no se respetó la voluntad de los ciudadanos que lo eligieron.

Finalmente, Castillo enmarcó su situación dentro de un escenario más amplio en la región. “La dignidad de nuestra América no se rinde”, expresó, destacando que su caso, según él, refleja una lucha que trasciende el plano personal y se conecta con la defensa de ideales democráticos en América Latina.