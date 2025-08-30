Muñante rechaza solidaridad de Sheinbaum con Castillo: “No se meta en los asuntos internos del Perú”

El congresista de Renovación Popular, Alejandro Muñante, respondió a las declaraciones de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, sobre el caso de Pedro Castillo. A través de un mensaje en redes sociales, el legislador señaló que el exmandatario peruano no se encuentra encarcelado de manera arbitraria. “Pedro Castillo no está ‘injustamente encarcelado’: está preso por haber dado un golpe de Estado”, afirmó.

Crítica a la defensa internacional

Muñante cuestionó que desde otros países se respalde al expresidente peruano, al advertir que ese tipo de posicionamientos ponen en riesgo los principios democráticos. “Defenderlo es avalar el quiebre de la democracia”, expresó el parlamentario, en alusión a las muestras de solidaridad hacia Castillo.

El legislador también enfatizó que el verdadero respeto a los pueblos pasa por cumplir con el marco legal vigente. “¡La verdadera dignidad de los pueblos se defiende respetando su Constitución!”, indicó, recalcando que en el caso peruano no corresponde relativizar la ruptura del orden constitucional ocurrida en diciembre de 2022.

Finalmente, el congresista exhortó a la mandataria mexicana a no intervenir en asuntos nacionales. “No se meta en los asuntos internos del Perú, suficientes problemas ya tiene en su país”, manifestó, en un mensaje directo a Sheinbaum tras su pronunciamiento público en respaldo al exgobernante.