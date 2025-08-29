Anahí Durand sobre Cartel de los Soles: “Es una excusa de Trump para vulnerar soberanía de Venezuela”

Luego de que el Gobierno de Donald Trump revelará que Nicolás Maduro es el cabecilla de la organización conocida como el Cartel de los Soles, la exministra de la Mujer, Anahí Durand, decidió pronunciarse sobre esta situación.

Por medio de sus redes sociales, Durand Guevara calificó como un ‘circo’ todo lo que viene haciendo el Estado norteamericano contra el régimen de Maduro Moros, que tiene el objetivo de invadir su territorio. “No nos engañamos, ese Cartel de los Soles es la excusa de Trump para vulnerar la soberanía de Venezuela, apoderarse de su petróleo y desestabilizar la región”.

NO CREE EN EL TRABAJO DE LA DEA

Anahí Durand no confía en los trabajos que realizan las autoridades de Estados Unidos en diversos países de Sudamérica, debido a que, le parece muy extraño, que recién conozcan sobre la supuesta organización de narcotráfico que lidera Nicolás Maduro.

“Perú, junto a Bolivia y Colombia, son los tres principales países productores de cocaína. La DEA tiene una base en Tingo Maria y existen 8 bases militares estadounidenses disque para combatir el narcotráfico y NUNCA se supo del "Cartel de los Soles”, escribió en X.