Patricia Juárez sobre allanamiento en casa de Nicanor Boluarte: “Parece que hubo un exceso”

El último jueves 28 de agosto, autoridades del Ministerio Público llegaron hacía la vivienda de Nicanor Boluarte para realizar un allanamiento. Ante esta situación, la congresista de Fuerza Popular, Patricia Juárez, decidió opinar al respecto.

Durante una entrevista en Canal N, la parlamentaria calificó como ‘excesivo’ los trabajos realizados por la entidad de justicia. Además, dejó en claro que no conoce al hermano de la mandataria Dina Boluarte, quien ha estado involucrado en las páginas judiciales últimamente.

“No conozco el caso y no conozco a Nicanor Boluarte, pero pareciera que ha habido cierto exceso por parte del Ministerio Público (…) El Gabinete en pleno consideró que hubo un exceso contra un ciudadano que era el hermano de la presidenta”, comentó.

CASO NICANOR BOLUARTE NO SERÍA BUENO

Según Patricia Juárez, durante la gestión de Dina Boluarte, se ha realizado más de cinco allanamientos en la vivienda de Nicanor Boluarte, por lo que, considera que habría un efecto de respuesta y reacción de inmediato, lo que no sería ideal en el sistema de justicia peruano.