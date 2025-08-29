Ministro del Interior sobre el Gobierno: “No solo luchamos contra la criminalidad, sino contra malos elementos”

En medio de la alta desaprobación que tiene Dina Boluarte en el Poder Ejecutivo, el titular del Ministerio del Interior (Mininter), Carlos Malaver, salió en defensa de la gestión de la mandataria, asegurando que continúan diseñando estrategias para reducir la criminalidad.

Del mismo modo, el ministro del Interior manifestó que no solo combate la delincuencia todos los días en diversas zonas del territorio nacional, sino contra los integrantes de las instituciones que dejan en libertad a los intervenidos por la Policía Nacional del Perú (PNP).

“Esta gestión y Gobierno no solo lucha contra la criminalidad. La PNP no solo lucha contra los enemigos externos, sino también con algunos malos elementos. La propia Policía interviene a las malas personas porque cruzaron la línea”, manifestó.

MAYOR PROTECCIÓN PARA LOS POLICÍAS

A su llegada a la Comisión de Seguridad Ciudadana del Congreso tras las denuncias que revelaron que los propios agentes compran su chaleco antibalas, el ministro del Interior aseguró que en los primeros meses del próximo año llegarán al país estos elementos para proteger a los integrantes de la institución.