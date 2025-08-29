Rospigliosi tras allanamiento a Nicanor: "Como no pueden ir contra Boluarte, se meten con el hermano"

El congresista y primer vicepresidente de la Mesa Directiva del Congreso, Fernando Rospigliosi, se pronunció tras el allanamiento a la vivienda de Nicanor Boluarte, en el marco de la investigación por el caso mina "El Dorado".

En declaraciones a la prensa, el parlamentario de Fuerza Popular cuestionó las diligencias fiscales contra el hermano de la presidenta Dina Boluarte, alegando que esto se toma en represalia al no poder continuar las investigaciones contra la mandataria tras el reciente fallo del Tribunal Constitucional (TC).

"No tengo duda de que eso es así. Como no pueden ir contra Boluarte, se meten con el hermano", sostuvo Rospigliosi, quien recordó que el TC dispuso la suspensión de todas las investigaciones contra la jefa de Estado hasta el final de su mandato.

SOBRE SANTIVÁÑEZ

Asimismo, Rospigliosi se refirió al regreso de Juan José Santiváñez al Gabinete Ministerial, esta vez como ministro de Justicia y calificó su designación como un "error político" por parte del gobierno.