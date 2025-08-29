Sergio González: Ministro de la Producción viajará a Corea del Sur por Reunión de ministros APEC

El ministro de la Producción, Sergio González, viajará a Corea del Sur para participar en la 31° Reunión de Ministros de Pequeña y Mediana Empresa del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC).

La salida del titular de Produce fue autorizado este viernes a través de la Resolución Suprema N.° 184-2025-PCM. El evento tendrá como lema "Las MIPYMEs como motores de crecimiento sostenible e inclusivo".

La resolución señala además que este evento servirá "para que los ministros responsables de la micro, pequeña y mediana empresa miembros del APEC compartan experiencias sobre crecimiento innovador a través de tecnologías emergentes, la sostenibilidad a través de políticas inteligentes y la conectividad mejorada".

GASTOS DE VIAJE

Por otra parte, se precisó que los costos de viaje, tales como pasajes y viáticos, tendrán un costo de US$ 9,250.69. Cabe precisar que los gastos de transporte interno, alojamiento y alimentación serán asumidos por los organizadores del evento.

El ministro González viajará a tierras asiáticas del 2 al 7 de setiembre, mientras que la reunión de Ministros APEC se llevará a cabo del 1 al 5 del mencionado mes.