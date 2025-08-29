Jorge Montoya defiende a Nicanor Boluarte: "Dudo de todo lo que dice la Fiscalía"

El congresista de Honor y Democracia, Jorge Montoya, se pronunció tras el allanamiento a la vivienda del hermano de la presidenta Dina Boluarte, Nicanor Boluarte, en el marco del caso mina "El Dorado".

En entrevista para Canal N, el parlamentario cuestionó los allanamientos a la vivienda de Nicanor y al estudio jurídico del ministro Juan José Santiváñez y puso en duda las versiones del Ministerio Público respecto al caso que involucra a los personajes en mención.

"Por las acciones que ha tomado la fiscal de la Nación no creo en lo que dicen, yo dudo de todo lo que dice la Fiscalía porque crean casos. Han habido dos allanamientos contra el hermano de la presidenta y el ministro de Justicia, en menos de un año han tenido dos allanamientos cada uno", dijo.

En ese sentido, Montoya Manrique aseguró que desde la Fiscalía buscan inventar delitos con el único fin de "causar daño", coincidiendo así con las versiones de los hermanos Boluarte, quienes acusaron al Ministerio Público de "crear muñecos".