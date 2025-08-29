Ministro Quero no descarta postular en las Elecciones Generales de 2026: Vamos a estar evaluando

El ministro Morgan Quero dejó abierta la posibilidad de postular en las próximas Elecciones Generales del 2026. Señaló que evaluará oportunamente el tema, pero que por ahora está abocado a su trabajo en Educación.

“Lo vamos a estar evaluando más adelante. Por el momento, estamos abocados solamente en trabajar en el sector Educación fortaleciendo las políticas públicas”, señaló el titular del Ministerio de Educación (Minedu).

CIUDADANOS POR EL PERÚ

Como se recuerda, a inicios del mes de julio del presente año, Quero Gaime, confirmó que se afilió al partido Ciudadanos por el Perú (CPP), del hermano de la presidenta, Nicanor Boluarte. Se inscribió meses antes, el 12 de marzo.

“Es una elección de convicción (…) y yo soy un convencido que tanto los partidos como los sindicatos tienen que ser actores en la mediación y en el diálogo político”, argumentó sobre su inscripción en CPP, informa Willax.