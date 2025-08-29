Dina Boluarte: Tenemos que apostar por candidatos que no den un salto al vacío con estado fallidos

La presidenta Dina Boluarte pidió hoy a los ciudadanos, con miras a las Elecciones Generales 2026, respaldar a candidatos cuyas propuestas respeten el estado de derecho y no den un salto al vacío con estados fallido.

“Tenemos que apostar por candidatos que hagan respetar la Constitución Política, que apuesten por la democracia, por el estado de derecho y no den un salto al vacío con estados fallidos” señaló la jefa de Estado.

“Apostemos por el desarrollo, apostemos por la consolidación de nuestra economía y sobre todo, apostemos por más trabajo que beneficien principalmente a las personas más vulnerables del país", agregó.

RECUERDOS DE INFANCIA

Durante su participación en la Ceremonia de Inauguración de la Plaza del Centro Poblado Los Ayllus de Tururo en Apurímac Boluarte Zegarra compartió recuerdos de su infancia y juventud por distintos sectores de esta región.

“Mi cariño a Apurímac no es de ahora, sino de siempre. Es eterno”, señaló. “Aquella persona que olvida su tierra no merece llamarse del lugar donde ha nacido”, dijo emocionada y enfáticamente la mandataria.