Fiscal Delia Espinoza sobre denuncia constitucional en su contra: No le doy mayor importancia

Esta mañana, la titular del Ministerio Público, Delia Espinoza, se pronunció sobre la denuncia constitucional en su contra presentada por la fiscal suprema Patricia Benavides ante el Legislativo, donde pide que sea acusada ante la Corte Suprema e inhabilitada por 10 años de la función pública.

En el documento, Benavides Vargas señala que la fiscal de la Nación incurrió en los supuestos delitos de abuso de autoridad y prevaricato, pues habría desobedecido la resolución de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) que dispuso su reincorporación en el cargo. Al respecto, Espinoza Valenzuela, manifestó:

"No tengo temor a ninguna denuncia. La verdad, no conozco los pormenores, los detalles, los hechos que se me atribuyen, porque no he sido notificada todavía. Esa es una difusión pública, pero no sé de qué se trata", sostuvo en entrevista con Radio Yaraví.

RESPECTIVOS DESCARGOS

"En todo caso, yo responderé y no le doy mayor importancia, porque cuando se tiene la conciencia limpia no se tiene temor de afrontar cualquier denuncia, cualquier investigación", indicó la representante de la Fiscalía de la Nación.

Finalmente, Espinoza Valenzuela señaló que hará "sus respectivos descargos" cuando se lo requieran y que ese tipo de denuncias constitucionales son interpuestas por "cumplir" con sus funciones y "hacer respetar la constitucionalidad y la ley".