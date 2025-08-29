Ministra Ana Peña: Están utilizando el sistema de justicia para tratar de desestabilizar al Ejecutivo

En entrevista con RPP, la titular del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Ana Peña, criticó el allanamiento a la casa de Nicanor Boluarte, hermano de la jefa de Estado, realizado por la Fiscalía y la Policía Nacional.

Calificó la medida como un “uso desmedido del poder” y consideró que el sistema de justicia “se está utilizando para desestabilizar al Gobierno” y “distraer” a la presidenta Dina Boluarte de su labor en el Poder Ejecutivo.

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

“Me preocupa que se quiera desgastar a la presidenta, politizar el tema con estas figuras legales”, señaló la funcionaria, que mostró su sorpresa por la “celeridad” con que la Fiscalía actúa en el caso de Nicanor Boluarte.

“Además, este movimiento coincide con el fallo del Tribunal Constitucional, que declara fundada la demanda competencial del Ejecutivo y dispone suspender las investigaciones contra Dina Boluarte” agregó.