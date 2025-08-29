Ministro Santiváñez convoca al Consejo Nacional de Política Criminal para debatir reapertura de El Frontón

En las últimas horas, el titular del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Juan José Santivañez, convocó a los miembros del Consejo Nacional de Política Criminal (Conapoc) para debatir asuntos vinculados al sistema de justicia y a la lucha contra el crimen organizado.

La sesión fue programada para el martes 2 de setiembre y los temas puntuales serán la viabilidad de reabrir el penal “El Frontón” para albergar a jefes o cabecillas de organizaciones violentas; así como detalles relacionados a la vigilancia estricta de reos en las prisiones.

FENÓMENO DELICTIVO

El Conapoc es el órgano encargado de la planificación, articulación y supervisión de la política del Estado ante la criminalidad. Así como del análisis del fenómeno delictivo y la aprobación de distintas medidas para enfrentar la delincuencia, informa Correo.

En este espacio participan el Poder Judicial, la Fiscalía, el Ministerio del Interior, el Congreso, la Defensoría del Pueblo, la Municipalidad de Lima y la Policía Nacional, el Instituto Nacional Penitenciario, el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana, etc.