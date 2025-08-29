Ministra León sobre posible retiro de la Corte IDH: Vamos a estudiar el caso y ver qué le conviene al país

En amplia entrevista con RPP, la ministra de Turismo y Comercio Exterior, Desilú León, señaló que el Poder Ejecutivo está en un proceso de "evaluación rigurosa" sobre un posible retiro de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).

Como se sabe, el último miércoles la presidenta Dina Boluarte anunció un proyecto de ley para la defensa de la soberanía nacional, no solo para defender la integridad territorial, también en la plena aplicabilidad de la Constitución y sus leyes.

"Esto no es un tema que va de un día para otro, o sea, esto no es tomar una decisión y mañana no salimos, no, esto es producto de una evaluación, de un estudio, y ver realmente qué es lo que realmente conviene para el país", manifestó.

ACOGEMOS RECOMENDACIONES

La funcionaria reitero que esta iniciativa surge debido a que los distintos organismos de este sistema internacional, han incurrido permanentemente en lamentables “intromisiones” respecto de las políticas públicas que impulsa el actual Gobierno.

“Trabajamos de manera articulada, muy colaborativa, acogemos recomendaciones, pero también cuando recibimos algunas ya no recomendaciones, sino exigencias de no hacer tal cosa, eso ya no es parte de nuestro espíritu colaborativo”, agregó.