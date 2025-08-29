Patricia Benavides presentó denuncia constitucional contra fiscal de la Nación: pide la inhabiliten por 10 años

La fiscal suprema Patricia Benavides presentó ante el Legislativo una denuncia constitucional contra la titular del Ministerio Publico, Delia Espinoza, donde le atribuye los presuntos delitos de abuso de autoridad y prevaricato, solicitando sea inhabilitada por 10 años de la función pública.

Benavides Vargas pide que se inicie el procedimiento en sus dos variantes, antejuicio y juicio político, para que, en mérito de la primera, Espinoza Valenzuela sea acusada ante la Corte Suprema por presuntos delitos de función y por la segunda, se evalúe su inhabilitación, informa RPP.

En el documento se indica que la Fiscal de la Nación vulneró el fallo de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) que dispuso su reincorporación de Patricia Benavides al Ministerio Público, y que habría desoído los avisos posteriores que pedían se ejecutara la resolución de la referida entidad.

TÉRMINOS DENIGRANTES

En la denuncia también se indica que si bien se emitió una resolución en la que se asignó un despacho fiscal a Patricia Benavides en el oficio se incurre, a criterio de su defensa legal, en términos que considera denigrantes para su patrocinada, entre otros argumentos que se exponen.

La denuncia constitucional de Benavides Vargas fue recibida, la tarde de ayer, en el Área de Trámite Documentario del Parlamento Nacional y será derivada a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) del Poder Legislativo para que se proceda con el trámite respectivo.