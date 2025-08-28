Betssy Chávez sobre hostigamiento en su contra: “Terminará cuando Dina Boluarte se vaya”

En un día más de su huelga de hambre, Betssy Chávez, reapareció en el juicio oral que afronta por el golpe de Estado de diciembre de 2023, y realizó una serie de denuncias contra el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) y el Gobierno de Dina Boluarte.

Durante su intervención, la expremier aseguró que continúa viviendo un clima hostil en el Penal Anexo Mujeres de Chorrillos. Además, enfatizó que estos episodios que vive terminarán cuando la gestión de Boluarte Zegarra llegue a su fin.

"Yo tengo al INPE encima mío. Hoy día, en mi sexto día de huelga de hambre, todo lo que se ha dispuesto en esta sala ha tenido, lamentablemente, mayor hostilización en mi contra. Yo estoy segura que esta situación va a culminar cuando se vaya Dina Boluarte, el tema de hostilización conmigo es constante", enfatizó.

BUSCA RESPUESTAS DE LAS INSTITUCIONES

Ante su situación de salud que atraviesa, Betssy Chávez, hizo un llamado a las diversas entidades del Perú para que le puedan dar algún tipo de respuestas por las demandas que ha realizado. “Quiero que se tenga en consideración que los temas de tortura psicológica y la tortura de la que vengo siendo víctima, aún no tiene ningún tipo de respuesta por parte del Estado peruano".