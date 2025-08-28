Guillermo Bermejo sobre Gobierno de Dina Boluarte: “En pocos meses se irá al basurero de la historia”

Ante los elevados índices de desaprobación ciudadana que tiene el Gobierno de Dina Boluarte que supera el 90%, el congresista y futuro candidato presidencial, Guillermo Bermejo arremetió contra la gestión de Boluarte Zegarra.

Por medio de sus redes sociales, Bermejo Rojas manifestó que las autoridades que acompañan a la dignataria en Palacio de Gobierno solo defienden a sus amigos. Además, precisó que la mandataria siempre será recordada por haber sido la peor en la historia del país.

“Vivimos en un régimen que se ensaña con sus enemigos políticos y donde la justicia está politizada (…) este régimen está en cuenta regresiva y se irá en pocos meses al basurero de la historia”, escribió a través de su cuenta de X.

BETSSY CHÁVEZ HA DEMOSTRADO SU VALENTÍA

Guillermo Bermejo no iba a dejar pasar la oportunidad para opinar sobre el estado de Betssy Chávez, destacó la valentía que tiene para continuar con su huelga de hambre, sin embargo, le pidió que no continúe con esa medida, debido a que, sus seguidores la necesitan.

“A Betssy Chávez la necesitamos viva (…) Betssy Chávez ya demostró su valentía denunciando autoridades y con su huelga de hambre que va en el sexto día (…) también tenemos que pedirle que levante una medida de lucha que puede traer consecuencias graves. La lucha del pueblo la necesita viva y resistiendo", posteó en sus redes sociales.