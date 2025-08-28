García Toma cuestiona propuesta de Santiváñez para reactivar El Frontón: "Una promesa descabellada"

El exministro de Justicia y Derechos Humanos, Víctor García Toma, se pronunció sobre las propuestas del actual titular de dicha cartera, Juan José Santiváñez, quien pretende reactivar el penal de El Frontón e impulsar una reforma en el sistema de administración de justicia.

En entrevista para el diario Expreso, García Toma criticó la agenda de trabajo del actual titular del MINJUSDH, calificando de "descabellada" la intención de reactivar El Frontón, debido al poco tiempo que le queda al actual gobierno.

"En el caso del penal El Frontón, primero hay que llevar a cabo una licitación que no baja de seis meses, elaboración del perfil técnico, la consecución de la licitación presupuestal y el otorgamiento de la buena pro. Ya se terminó este gobierno. Es una promesa descabellada, no se va a hacer", dijo.

REFORMA DE JUSTICIA

Del mismo modo, García Toma aseguró que inviable impulsar una reforma de justicia en tan poco tiempo: "Es un proceso que trasciende a más de un gobierno y requiere la cooperación de varios órganos del Estado", sostuvo.