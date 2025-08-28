Patricia Juárez cuestiona designación de Santiváñez en el Minjus: “Quizás había mejores personas”

El sábado 23 de agosto, las cámaras de televisión estuvieron en Palacio de Gobierno luego de conocerse una convocatoria donde se iba a nombrar a Juan José Santiváñez como nuevo titular del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh), causó la reacción de diversos integrantes del Congreso.

La legisladora de Fuerza Popular, Patricia Juárez, cuestionó la designación de Santiváñez Antúnez como nuevo ministro de Justicia. Además, recordó que el extitular del Mininter fue una persona cuestionada en su cartera, por lo que, consideró que el Ejecutivo encabezado por Dina Boluarte debió convocar a ese puesto de trabajo a otra persona.

“Creo yo que siempre hay que guardar los principios que uno tiene y, en ese sentido, quizá podía haber habido otra persona que perfectamente ocupe la cartera del Ministerio de Justicia (…) Quizá debieron considerar a otra persona para ese cargo tan relevante”, manifestó en RPP.

PREMIER EDUARDO ARANA DEBERÁ ACUDIR AL CONGRESO

Al conocerse el nombramiento de Juan José Santiváñez en el Minjus, el legislador Edward Málaga decidió presentar una moción para que el premier Eduardo Arana pueda asistir al Congreso y explicar la decisión de la designación del suspendido exministro del Interior.