Ministro de Transportes pide cambios en la Fiscalía: “Se ha convertido en un instrumento político”

Tras compartir su postura inconforme sobre el allanamiento en la vivienda de Nicanor Boluarte, manifestando que sería una persecución contra Dina Boluarte, el titular del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), César Sandoval, exigió una modificación en la Fiscalía.

Durante una entrevista en Exitosa, Sandoval Pozo aseguró que la entidad de justicia se ha convertido en una herramienta, por lo que, en los próximos días compartirá al Gobierno un cambio en el interior de la institución.

"No se puede negar que el Ministerio Público se ha convertido en un instrumento político (...) Lo que corresponde es restructurar el Ministerio Público. (¿Van a presentar un proyecto de ley?) Voy a proponer ante el Ejecutivo”, comentó.

APOYO A SU HERMANO

En medio de una actividad oficial desde Palacio de Gobierno, Dina Boluarte decidió brindarle su apoyo necesario a Nicanor Boluarte, por el allanamiento en su vivienda a tempranas horas de la mañana del miércoles 27 de agosto.