Congreso: Presentan segunda moción para declarar al Cártel de los Soles como organización terrorista

La bancada de Renovación Popular presentó este jueves una moción de orden del día con carácter de urgencia para que el Congreso de la República se pronuncie inmediatamente sobre el "Cártel de los Soles".

La moción propone declarar como "terrorista" y de "amenaza extrema" a la organización criminal, que tendría como uno de sus principales líderes al dictador venezolano, Nicolás Maduro Moros.

De acuerdo a la moción presentada por la bancada celeste, dicha organización mantiene nexos comprobados con el narcotráfico y el terrorismo internacional, lo cuál representa una amenaza directa contra el Perú y su estabilidad democrática.

PRIMERA PROPUESTA

Cabe precisar que, en la víspera, la congresista María del Carmen Alva había presentado un documento similar con el mismo objetivo y exhortó a sus colegas legisladores a respaldar su iniciativa.