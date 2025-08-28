Ministro de Vivienda critica allanamiento a Nicanor: "Tiene algunos visos de ilegalidad"

El ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Durich Whittembury, se pronunció tras el allanamiento a la vivienda de Nicanor Boluarte que se llevó a cabo en la víspera en el marco del caso mina "El Dorado".

En declaraciones a la prensa desde la ciudad de Trujillo, el titular de Vivienda se sumó a las críticas del Ejecutivo contra el operativo ejecutado por la Fiscalía, la cual calificó de "desmedida" y advirtió que tendría "algunos visos de ilegalidad".

"Sobre el allanamiento lo que podría decir es que ha sido desmedido, ha sido arbitrario y tiene algunos visos de ilegalidad, porque cualquier allanamiento debe cautelar la integridad de las familias que están viviendo en la casa o domicilio allanado", dijo.

BONO PARA AFECTADOS DE ATENTADO EN TRUJILLO

Por otra parte, Whittembury se refirió a los bonos que se prometieron en beneficio de las familias que resultaron afectadas tras el atentado con explosivos registrado en la avenida Perú de Trujillo el pasado 14 de agosto. Al respecto, indicó que el bono se entregará en los próximos 11 o 12 días.