Fredy Hinojosa es nombrado jefe de la Oficina de Monitoreo Intergubernamental del Despacho Presidencial

El Gobierno oficializó el nombramiento de Fredy Hinojosa como jefe la Oficina de Monitoreo Intergubernamental del Despacho Presidencial, en reemplazo de Juan José Santiváñez. Se desempeña como titular del gabinete técnico de asesores de la mandataria. Ahora dirigirá ambas oficinas.

Hinojosa Angulo es parte del círculo de confianza de la presidenta Dina Boluarte desde que trabajaron en el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Luego, ingresó a Palacio de Gobierno como vocero presidencial y en los últimos meses redujo su exposición tras las denuncias en su contra.

EMPRESAS PRIVADAS

La designación se registra en medio de la investigación que afronta por el caso Qali Warma. En julio de este año, la Fiscalía pidió ampliar a 36 meses el impedimento de salida del país en su contra. Se le atribuye los presuntos delitos de organización criminal, cohecho, tráfico de influencias, entre otros.

Según la hipótesis del Ministerio Público, en su condición de director ejecutivo del programa de alimentación escolar Qali Warma y posteriormente como vocero del Despacho Presidencial, Fredy Hinojosa habría favorecido a distintas empresas privadas en procesos de contratación con el Estado.