Dina Boluarte: Esta presidenta no desmaya ni agacha la cabeza frente a los ataques y las venganzas

Este mediodía, durante la colocación de la primera piedra de la Central de Emergencias 911 en Chorrillos, la presidenta Dina Boluarte instó a los futuros gobernantes a continuar las obras iniciadas por su gestión. Afirmó que este proyecto de seguridad ciudadana deberá ser concluido en octubre de 2026.

Asimismo, en su alocución, señaló que trabaja con una “mirada de país” y no con intereses partidarios. Dijo también que los cálculos políticos han perjudicado enormemente el desarrollo nacional y exhortó a evitar que las obras estatales en construcción queden paralizadas por razones ajenas al interés público.

Por otro lado, Boluarte Zegarra manifestó que nuestro país quedará económicamente sólido al final de su Gobierno, eliminando cualquier argumento, como el de los últimos días, sobre la falta de recursos. Indicó que entidades internacionales conocen esa situación y muestran gran interés por seguir invirtiendo en el Perú.

INTERÉS NACIONAL

En determinado momento, la mandataria dirigió un mensaje directo a los aspirantes a la presidencia de la República y autoridades del próximo quinquenio gubernamental. Les recomendó que dejen de lado los colores partidarios una vez que asuman sus funciones, y trabajen pensando en el interés nacional.

Finalmente, defendió su gestión frente a las críticas y reafirmó su compromiso con el desarrollo del país. "Esta presidenta no desmaya ni agacha la cabeza frente a los ataques y las venganzas; todo lo contrario, está más fuerte que nunca", indicó, y aseguró que trabajará sin distracciones hasta el 28 de julio de 2026.