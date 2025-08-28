Ejecutivo conforma grupo de trabajo que elaborará propuesta de proyecto de ley de soberanía nacional

El Gobierno, mediante resolución ministerial N°01047-2025-DE, creó el "Grupo de Trabajo Multisectorial" de "naturaleza temporal" para formular la propuesta del proyecto de ley denominado 'Ley de Soberanía Nacional', como adelantó hace unos días la presidenta Dina Boluarte Zegarra.

El grupo será dependiente del Ministerio de Defensa y estará integrado por un representante de cada ministerio, un delegado de la Presidencia del Consejo de Ministros; del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas; del Ejército del Perú; de la Marina de Guerra del Perú y de la Fuerza Aérea del Perú.

De acuerdo con la resolución, este grupo se encargará de "analizar el marco normativo relacionado a la soberanía nacional, a fin de identificar y diagnosticar la situación actual" y tras un estudio e investigación elaborar la propuesta de un proyecto de Ley de Soberanía Nacional.

INFORME FINAL

"El Grupo de Trabajo, previo acuerdo de sus integrantes (…) puede solicitar información, colaboración, asesoramiento y apoyo de otras entidades públicas y/o privadas del ámbito nacional e internacional; así como, de profesionales independientes", señala la resolución.

El grupo de trabajo tendrá un plazo de 60 días para presentar el informe final al titular del Ministerio de Defensa. La resolución, publicada esta mañana el diario oficial El Peruano, lleva la firma del titular de la Presidencia del Conejo de Ministros, Eduardo Arana Ysa.