Congresista Montoya evalúa denuncia contra Janet Tello: Trataría de influir en resoluciones judiciales

El legislador Jorge Montoya dijo estar evaluando presentar una denuncia constitucional contra la titular del Poder Judicial, Janet Tello, por supuestamente haber incitado a que los jueces utilicen el control difuso en normas como la ley de amnistía.

“La presidenta del Poder Judicial ha exhortado a sus jueces a que apliquen el control difuso. (Una denuncia constitucional) podría darse por eso. Vamos a analizar exhaustivamente el caso”, afirmó el representante de Honor y Democracia.

CUMPLIR LA LEY

El parlamentario consideró lo dicho por Tello Gilardi como una falta grave, pues trataría de influir en las resoluciones judiciales. Algo inaceptable ya que los jueces deben hacer cumplir la ley, entre ellas, la que otorga amnistía a policías y militares.

“La ley de amnistía debe cumplirse. Es una deuda que tiene la sociedad con los integrantes de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú, que están siendo perseguidos desde hace 40 años”, agregó a Expreso Montoya Manrique.